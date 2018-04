Advogado de Lula diz que ordem de prisão do ex-presidente é ‘arbitrária’

O advogado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Cristiano Zanin, diz que o TRF-4 toma uma “decisão arbitrária” ao enviar na tarde desta quinta-feira (5) ofício ao juiz Sergio Moro que autoriza a prisão do petista.

“Estão contrariando a própria decisão do tribunal do dia 24, quando os três desembargadores determinaram que a prisão só poderia acontecer depois de exaurida toda a tramitação em segunda instância. Estamos dentro do prazo. Ainda temos os embargos dos embargos e a possibilidade de recursos extraordinário ao STJ e extraordinário ao STF”, disse Zanin.

Moro determinou que Lula se apresente à Polícia Federal em Curitiba até as 17h desta sexta (6).

