Texto do MDB não inclui candidatura de Skaf em sua lista de palanques

Ato falho? Resolução aprovada pela executiva do MDB nesta terça (3) não inclui a candidatura de Paulo Skaf ao governo de São Paulo na lista de palanques estaduais do partido. O artigo 7 do documento registra que a sigla lançará nomes em MS, RS, RR, ES, MA, PA, PE e SC. E só.

Vem comigo! Dirigentes do PSB paulista mantêm conversas com Skaf sobre eventual aliança na sucessão estadual. Os pessebistas estão dispostos a oferecer a ele a vaga de vice na chapa encabeçada por Márcio França.

Um na mão O PSB havia acenado com a vice de França para o DEM. Mas hoje a legenda avalia que, se o posto atrair Skaf, é melhor fechar com o MDB.

