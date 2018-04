Cúpula das Forças diz que intenção era ‘reforçar’ posição contra guinada no STF

As sete trombetas Fraco politicamente e entrincheirado contra o STF e a PGR, Michel Temer silenciou sobre a mais desafiadora mensagem já emitida pelo comandante do Exército, Eduardo Villas Bôas. Dois ministros do Supremo, em privado, relativizaram o tiro de alerta disparado pelo general contra a corte. Integrantes da cúpula das Forças Armadas reconheceram que a fala tinha a missão de “reforçar” posição contrária à revisão da prisão em segunda instância, mas negaram se tratar de chantagem.

Nua e crua Apesar das tentativas de minimizar o episódio, a fala de Villas Bôas elevou a crise em diversos graus e ampliou sobremaneira a pressão sobre o Supremo.

Verão passado Um integrante do STF fez questão de lembrar que foi a corte quem concedeu anistia aos militares e que, por isso, não há motivo para enxergar um gesto de intimidação ao tribunal.

É a lama Ministro da Justiça do governo Lula, Tarso Genro (PT) diz que o comandante do Exército falou para a tropa. “É o início de uma tutela militar sobre o processo político. O resultado é imponderável. A besta do fascismo ficará mais excitada.”

Lei do retorno Os seguidos apelos por serenidade reacenderam críticas à presidente do STF, Cármen Lúcia. No universo jurídico, a avaliação é a de que ela não baixou a temperatura das ruas e vai arcar com a consequência de ter levado a “praça para dentro do tribunal”.

A Deus pertence Um ministro que é a favor da prisão em segundo grau diz que o jogo desta quarta (4), quando começa o julgamento do caso de Lula, já está jogado. Para ele, pressões das duas alas da corte não levariam a mudanças de última hora. Em 2016, Rosa Weber foi contra a antecipação da pena.



Reforço Servidores, estudantes e profissionais liberais de Brasília receberam mensagens de WhatsApp com estímulos a vestir verde e amarelo nesta quarta (4) para, após o expediente, engrossar atos contra Lula.

Ato falho? Resolução aprovada pela executiva do MDB nesta terça (3) não inclui a candidatura de Paulo Skaf ao governo de São Paulo na lista de palanques estaduais do partido. O artigo 7 do documento registra que a sigla lançará nomes em MS, RS, RR, ES, MA, PA, PE e SC. E só.

Vem comigo! Dirigentes do PSB paulista mantêm conversas com Skaf sobre eventual aliança na sucessão estadual. Os pessebistas estão dispostos a oferecer a ele a vaga de vice na chapa encabeçada por Márcio França.

Um na mão O PSB havia acenado com a vice de França para o DEM. Mas hoje a legenda avalia que, se o posto atrair Skaf, é melhor fechar com o MDB.

Amigo oculto O discurso que Henrique Meirelles (Fazenda) fez em seu ato de filiação ao MDB, nesta terça (3), foi revisado, a pedido do próprio ministro, por Moreira Franco (Secretaria-Geral).

É de casa De saída da Fazenda, Meirelles vai despachar em uma sala emprestada a ele na sede de seu novo partido, em Brasília.

Agora é com ela Com a confirmação de que Aloysio Nunes vai permanecer no Itamaraty, há um movimento no PSDB para que a deputada Mara Gabrilli (SP) entre na disputa para herdar a vaga dele de candidato ao Senado.

Cabelo em pé Quem acompanha a eleição extraordinária convocada para o governo de Tocantins ficou ouriçado com uma reunião da senadora Kátia Abreu, recém-chegada no PDT, com o presidente do TSE, Luiz Fux, dia 27 de março.

Me dê motivos Há debate sobre eventual alteração na norma que exige ao menos seis meses de filiação partidária para candidatos. Kátia Abreu estava sem partido até o início deste mês.

TIROTEIO

Defensor da democracia e da igualdade, o PT critica as instituições e quer que o STF faça um julgamento personalizado para Lula.

DO LÍDER DO DEM, RODRIGO GARCIA (SP), sobre a mobilização de aliados do ex-presidente em torno da decisão que pode livrar o petista da prisão.

CONTRAPONTO

Vitória de Pirro

Presidente da Comissão de Infraestrutura, o senador Eduardo Braga (MDB-AM) deu boas-vindas nesta terça (3) ao novo ministro dos Transportes, Valter Casimiro, e pediu a ele atenção especial à BR-319, que cruza o Amazonas e vai passar por obras de recuperação. Aproveitando a brecha, Flexa Ribeiro (PSDB-PA) emendou:

— O sr. fala sobre a BR-319… Vou até mandar verificar qual é a mais antiga, porque o sofrimento no Pará é em relação à rodovia Santarém-Cuiabá e à Transamazônica. Se bem que esse é o tipo de disputa que eu até gostaria de perder…– lamentou o paraense.

— Nós também! — finalizou Braga.