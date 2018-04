Em posse de Meirelles, Temer dirá que a união os fortalece

Juntos… O presidente Michel Temer dirá, no ato de filiação do ministro Henrique Meirelles (Fazenda) ao MDB, nesta terça (3), que “a nossa união nos fortalece”.

… chegaremos lá Alimentando as especulações de que poderia ter Meirelles como vice, Temer pregará que a parceria de ambos venceu a inflação, derrubou os juros e tirou o país da mais grave recessão da história.

Apenas pare Apesar do discurso otimista, as prisões de amigos do presidente deram força à ala do Planalto que é contra a alimentar especulações em torno de uma tentativa de reeleição.

