Tucanos aconselham Alckmin a priorizar regiões como Sul e Sudeste

Otimize recursos Dirigentes tucanos defendem que Geraldo Alckmin priorize, no início da campanha, viagens a regiões onde tem chances reais de crescimento, como Sudeste, Sul e Centro-Oeste. A avaliação é a de que, por ora, o presidenciável não deve investir pesado no Nordeste, reduto eleitoral histórico do PT.

Jogo duríssimo Alckmin tem uma série de desafios a vencer até nas áreas que apoiaram o PSDB nas últimas eleições. No Sul, precisa frear o crescimento de Álvaro Dias (Pode-PR). No Centro-Oeste e no Sudeste, terá que recuperar o eleitorado perdido para Jair Bolsonaro (PSL-RJ).

