Temer convida número 2 do Planejamento, Esteves Conalgo, a assumir a pasta

O presidente Michel Temer convidou neste domingo (1º) o secretário-executivo do Ministério do Planejamento, Esteves Conalgo Júnior, a assumir o comando da pasta.

A ascensão de Conalgo ocorre após o emedebista decidir deslocar o atual ministro, Dyogo Oliveira, para a presidência do BNDES.

A escolha representa uma vitória do senador Romero Jucá (MDB-RR) sobre as pretensões de Henrique Meirelles (Fazenda), que tentava emplacar o nome de Mansueto Almeida no comando da pasta.

O titular da Fazenda, porém, não deixará o cargo desprestigiado. Ele conseguiu emplacar Eduardo Guardia, seu homem de confiança, como sucessor no órgão. Meirelles vai deixar o ministério para tentar ser candidato à Presidência. Ele se fialiará ao MDB no dia 3.

