PSDB de São Paulo quer mais dinheiro para a campanha no estado

Meu pirão primeiro O PSDB paulista prepara uma carta à direção nacional da legenda com um pedido de aumento da fatia do fundo partidário destinada ao estado. O diretório elabora um levantamento sobre seu “custo-voto” para dar mais base à reivindicação.

Parte que me cabe Nos cálculos dos tucanos, São Paulo contribuiu com cerca de 38% dos votos recebidos pela sigla no Brasil nas últimas eleições. A solução da pendenga caberá ao governador Geraldo Alckmin (SP), presidente da legenda e pré-candidato ao Planalto –ou seja, parte mais do que interessada no assunto.

Está explicado O secretário-geral do PSDB-SP, Cesar Gontijo, diz que a direção nacional tucana precisa se preparar para arcar com o grosso dos gastos da campanha do prefeito João Doria ao governo. “Se tivermos que esperar alguma contribuição de Doria, que seja modesta.”

