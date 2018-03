PT vê piora na crise com cerco a Temer, e emedebista emula discurso de Lula

Causa comum Dirigentes do PT trataram com cautela a recente ofensiva sobre Michel Temer. Avaliam que o momento não é de comemoração, mas de tentar entender “o que está por trás” do novo cerco. Eventual queda do emedebista, creem, ampliaria a crise e a hipertrofia do Judiciário. Coincidência ou não, nota emitida pelo Planalto para rebater a operação Skala sustenta que “querem impedir candidatura” e barrar a livre escolha pelo povo. O trecho se encaixa no discurso Temer, mas também no de Lula.

Teoria… A avaliação feita por petistas nos bastidores não vai aliviar os ataques a Temer no plenário do Congresso. Parlamentares e quadros da legenda apostam que, se o presidente cair, Rodrigo Maia (DEM-RJ) não conseguirá governar.

… e prática Crítico aguerrido do emedebista, o senador Lindbergh Farias (PT-RJ) diz, por exemplo, que obviamente seu partido votará pela aceitação de uma nova denúncia, mas pondera: “Acho que tem muita gente querendo colocar a Cármen Lúcia na Presidência da República”.

Toca de lado Os desdobramentos da operação Skala serão determinantes para o destino de Temer. Se nenhum fato contundente surgir, a tendência da base aliada é tentar acomodar o assunto. Caciques de partidos do centrão já dizem que uma nova denúncia jogaria o país no escuro e, por isso, só deveria ser apreciada após a eleição.



Estamos juntos Henrique Meirelles (Fazenda) foi ao Alvorada nesta sexta (30) falar sobre a nova equipe econômica, mas fez questão de se mostrar solidário a Temer. Seus gestos foram tão enfáticos que impressionaram. Ele precisa que o presidente desista de ser candidato para se tornar o nome do MDB.

Panela de pressão O Planalto recebeu informações de que a mobilização virtual para a convocação de protestos a favor e contra Lula, no dia do julgamento de seu habeas corpus pelo Supremo, em 4 de abril, está crescendo nas redes sociais.

Copo meio cheio Aliados do governador Geraldo Alckmin (PSDB-SP) rechaçam a tese de que ele estaria emparedado na disputa presidencial. Dizem que a confusão no cenário levará o povo a buscar segurança e que, com as alianças que já estão garantidas, o tucano contará com 25% do tempo de propaganda eleitoral na TV.

Pulem dentro O PSDB contabiliza o apoio do PTB, do PSD e do PPS, apesar de os acordos não terem sido oficialmente fechados.

De joelhos No dia 3, líderes evangélicos farão um ato para a despedida de Alckmin do governo paulista. Agremiações como Assembleia de Deus e Renascer confirmaram presença no encontro.

Razão… O PR, que manteve o controle dos Transportes após se comprometer a dar suporte à candidatura que for abraçada pelo Planalto, continua mandando sinais a Jair Bolsonaro (PSL-RJ).

… e emoção Pessoas próximas dizem que o mandachuva do partido, Valdemar Costa Neto, está muito impressionado com o desempenho do presidenciável de extrema direita nas pesquisas.

Dá samba? Aliados do ex-prefeito César Maia (DEM-RJ) começam a dizer que não seria mau negócio ele assumir a vaga de vice em uma chapa ao governo do Rio encabeçada por Eduardo Paes, que vai se filiar ao PP.

Fermento O PP acredita que vai ter 50 deputados em sua bancada quando a janela partidária se fechar, dia 7.

De grão em grão Enquanto João Doria (PSDB-SP) ainda espera atrair partidos grandes, como PP e DEM, seu rival na disputa pelo governo de SP, Márcio França (PSB), fez um arrastão entre siglas menores: fechou com 12 delas e soma 20 minutos de propaganda eleitoral.

TIROTEIO

A próxima semana será muito tensa para Lula e Temer, ambos na berlinda. Um cenário novo e com desdobramentos imprevisíveis.

DO DEPUTADO EFRAIM FILHO (DEM-PB), sobre o impacto que o cenário político sofrerá com julgamento de Lula e a ofensiva sobre os aliados de Michel Temer.

CONTRAPONTO

A arte imita a vida

Suplente do senador Edison Lobão (MDB-MA), que está licenciado, Pastor Bel (PRTB-MA) fez um discurso de agradecimento na sessão do dia 28 de fevereiro por ter conseguido a liberação de casas populares para o Maranhão.

— Graças a Deus! Estou saindo mais satisfeito desta Casa. Peço até desculpas pelo meu discurso tão duro — disse, em referência a uma fala anterior, no início do mês, na qual reclamou que não havia conseguido “nem uma bicicleta” para seu estado.

–Pelo menos quando eu disse que não conseguia nada para o Maranhão os jornalistas fizeram uma matéria e me colocaram em cima de uma bike!