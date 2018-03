Aliados dizem que Alckmin já concentra 25% da propaganda eleitoral

Copo meio cheio Aliados do governador Geraldo Alckmin (PSDB-SP) rechaçam a tese de que ele estaria emparedado na disputa presidencial. Dizem que a confusão no cenário levará o povo a buscar segurança e que, com as alianças que já estão garantidas, o tucano contará com 25% do tempo de propaganda eleitoral na TV.

Pulem dentro O PSDB contabiliza o apoio do PTB, do PSD e do PPS, apesar de os acordos não terem sido oficialmente fechados.

De joelhos No dia 3, líderes evangélicos farão um ato para a despedida de Alckmin do governo paulista. Agremiações como Assembleia de Deus e Renascer confirmaram presença no encontro.

