Operação sela recente alinhamento de Dodge a Barroso, do STF

Fiz novos amigos Integrantes do Judiciário comentaram que a operação Skala chancelou a aproximação da procuradora-Geral, Raquel Dodge, com o ministro Luís Roberto Barroso, relator do caso. Antes, Gilmar Mendes era o nome do STF mais próximo a ela.

Come cru Integrantes da PGR familiarizados com a Lava Jato, avaliam que o fato de Dodge ter pedido prisão temporária dos investigados mostra que ela tem elementos, mas ainda há um caminho razoável a percorrer até formulação de denúncia. Os dados obtidos com a quebra do sigilo bancário de Temer ainda não foram analisados.

