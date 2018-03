Dirigente do PSDB procura Álvaro Dias para falar sobre união nas eleições

Pela beirada Secretário-geral do PSDB, o deputado Marcus Pestana (MG) teve longa conversa com o senador Álvaro Dias (Pode-PR), pré-candidato ao Planalto, na quarta (28). Assunto: a necessidade de harmonizar e unificar o centro nas eleições.

Mora o perigo Dias virou alvo do assédio de tucanos que temem que sua candidatura liquide as chances de o governador Geraldo Alckmin, o presidenciável do PSDB, alcançar índices competitivos na região Sul.

Efeito colateral Após o embate que resultou na escolha de João Doria como candidato do PSDB ao governo de SP, o partido corre risco de perder 5 de seus 19 deputados estaduais. Parte do grupo negocia com o PSB do vice-governador Márcio França, adversário do tucano.

