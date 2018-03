Pesquisa entregue a tucanos mostra Bolsonaro líder em Minas

Tá dominado Além dos dados que apontam Jair Bolsonaro (PSL-RJ) na liderança das pesquisas no Centro-Oeste, uma enquete que mostra o deputado na dianteira em Minas também chegou às mãos dos aliados de Geraldo Alckmin (PSDB). Bolsonaro lidera no cenário sem Lula e, quando o petista está entre as opções, há empate técnico.

Siga-me A entrada de Antonio Anastasia (PSDB-MG) na corrida pelo Estado pode ajudar Alckmin a equilibrar o jogo. Esse mesmo levantamento mostra o tucano mineiro numericamente à frente do governador Fernando Pimentel (PT). Aécio Neves (PSDB-MG) lidera o páreo para o Senado.

Leia a íntegra do Painel aqui.