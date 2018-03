Bancos dão mais para homenagear Moro do que para líderes das finanças em 2015

No camarote Três bancos internacionais que patrocinam o jantar da Brazilian-American Chamber of Commerce que homenageará o juiz Sergio Moro e o ex-prefeito de Nova York Michael Bloomberg, em maio, deram contribuições maiores desta vez do que em anos anteriores.

Precificado Citibank, Credit Suisse e UBS pagarão US$ 26 mil para participar da festa. Em 2015, quando o ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga e o ex-secretário do Tesouro dos EUA Timothy Geithner foram homenageados, esses bancos pingaram menos da metade do valor deste ano.

