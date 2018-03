A aliados Geraldo Alckmin assume dificuldade eleitoral no Nordeste e Norte

Terra árida Em conversas com aliados, Geraldo Alckmin (PSDB) reconheceu que terá dificuldades no Nordeste na corrida presidencial. O tucano também disse ver pouco espaço na região Norte, por causa da histórica oposição de São Paulo aos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus.

Quintal ocupado Candidato à reeleição, o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), mostrou para os tucanos pesquisas internas que apontam o deputado Jair Bolsonaro (PSL-RJ) com 45% das intenções no Centro-Oeste.

Leia a íntegra do Painel aqui.