TRF-4 julga ex-tesoureiro petista Vaccari no mesmo dia dos embargos de Lula

Programa duplo O TRF-4 também julgará nesta segunda mais uma apelação do ex-tesoureiro petista João Vaccari, num caso em que foi condenado com o pecuarista José Carlos Bumlai, amigo de Lula, e os antigos donos do banco Schahin.

Grão em grão Preso em Curitiba há quase três anos, Vaccari foi condenado cinco vezes pelo juiz Sergio Moro, mas conseguiu reverter duas sentenças recorrendo à segunda instância. Uma das apelações foi rejeitada e duas ainda não foram julgadas.

