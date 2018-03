Depois de ataque a refugiados, Jucá sugere fechar fronteira com Venezuela

Porta fechada Depois que moradores de Mucajaí (RR) invadiram um abrigo e queimaram pertences de venezuelanos, na segunda (19), o senador Romero Jucá (MDB-RR) propôs ao governo o fechamento provisório da fronteira com o país vizinho.

Um atrás do outro Líder do governo no Senado, Jucá afirma que, sem a medida, as agressões se tornarão mais frequentes. Mesmo que os venezuelanos sejam transferidos para outros estados, o fluxo migratório não diminuirá, segundo ele.

Meu plano Além de fechar a fronteira, a proposta de Jucá prevê um censo dos venezuelanos e cotas para acolhimento de imigrantes no estado. Auxiliares do presidente Michel Temer dizem que o plano contraria tratados internacionais.

