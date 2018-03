Flávio Rocha busca apoio para projeto eleitoral em conversas com MDB e PRB

Em movimento O empresário Flávio Rocha, dono da Riachuelo, que também tem buscado apoio para suas aspirações presidenciais, terá novos encontros com dirigentes do MDB e do PRB na próxima semana. Pessoas próximas ao presidenciável dizem que as conversas com os dois partidos estão avançadas.

Ao seu tempo Filiado ao PSC, o presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Paulo Rabello de Castro, deixará a instituição até o fim da próxima semana e começará a viajar pelo país para tentar viabilizar sua candidatura presidencial.

Leia a íntegra do Painel aqui.