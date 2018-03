Renúncia do presidente do Peru abre caminho para negociação com Odebrecht

Janela aberta A renúncia de Pedro Pablo Kuczynski no Peru alimenta na Odebrecht esperanças de que finalmente conseguirá abrir negociações com o governo peruano, após meses de tentativas frustradas. O objetivo é definir a reparação que a empresa precisará pagar para voltar a fazer negócios no país.

De fora A empreiteira admite ter pago US$ 29 milhões em propina no Peru na última década, mas não conseguiu a adesão das autoridades peruanas ao acordo fechado com procuradores da Lava Jato, dos EUA e da Suíça.

À venda A Odebrecht depende de um acerto com o Peru para destravar a venda de um dos seus ativos mais valiosos, a hidrelétrica de Chaggla. Ela foi negociada com um grupo de empresas chinesas por US$ 1,39 bilhão no ano passado, mas a transação não se concretizou até hoje.

Leia a íntegra do Painel aqui.