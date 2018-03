Cade abre processo para cancelar acordos com empreiteira após calote em multa

Prazo vencido O Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) vai abrir processo para cancelar os acordos firmados no ano passado com a empreiteira UTC, alvo da Operação Lava Jato. Ela será acusada de descumprimento, por não pagar a multa acertada com o órgão.

Carnê atrasado A empresa aceitou colaborar com investigações de carteis descobertos em obras da Petrobras e da Eletronuclear e pagar multa de R$ 139 milhões, com desconto de 25% pela colaboração. Mas ela deixou de quitar duas parcelas, mesmo após receber um ultimato do Cade neste ano.

Não nego Depois de fechar os acordos com o governo, a UTC entrou em processo de recuperação judicial para renegociar dívidas de R$ 3,4 bilhões. Ela diz que só poderá honrar seus compromissos após receber créditos que estão em discussão na Justiça.

