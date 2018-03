EBC manda reduzir cobertura sobre Marielle para evitar exploração política

Pauta revista Em email enviado na sexta (16), o gerente de Redação da Agência Brasil, Roberto Cordeiro, orientou a chefia de reportagem do veículo, que pertence à estatal EBC (Empresa Brasil de Comunicação), a reduzir a cobertura sobre a morte de Marielle Franco.

Voz do Brasil “Essas homenagens do PSOL são para tirar proveito do momento. Ou outras repercussões do gênero”, escreveu Cordeiro. “Devemos nos concentrar nas investigações e naquilo que dizem as autoridades.”

Em nome dela Em assembleia na porta de uma das maiores indústrias da sua base nesta segunda (19), o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo distribuiu fitas pretas aos operários, em sinal de luto pela morte de Marielle.

Leia a íntegra do Painel aqui.