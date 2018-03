CNI inclui incentivos fiscais regionais entre prioridades no Congresso

Lista de desejos A Confederação Nacional da Indústria (CNI) apresenta nesta terça (20) a agenda do setor para discussão no Congresso neste ano. A entidade incluiu entre suas prioridades projetos que ampliam incentivos fiscais nas regiões Norte e Nordeste e criam benefícios para micro e pequenas empresas.

Tente novamente A CNI pretende acompanhar 129 projetos de lei em discussão no Congresso. Na lista dos 14 definidos como mais urgentes, permanecem propostas deixadas de lado pelo governo e seus aliados em 2017, como as reformas da Previdência e do sistema tributário.

