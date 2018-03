Toffoli libera ao plenário do STF ação que restringe alcance do foro especial

Agora vai O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, vai liberar para a pauta do plenário a ação que restringe o alcance do foro especial logo depois do feriado da Semana Santa.

Quero pensar Toffoli pediu vista da ação em novembro, quando o seu julgamento estava quase concluído. A sessão foi interrompida com placar de 8 votos a 0 a favor de restrições ao foro para deputados federais e senadores.

