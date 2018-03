Sem garantia do MDB, Meirelles busca outros partidos para projeto presidencial

Para onde ir O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, está em busca de alternativas para viabilizar seu projeto eleitoral. Percebeu que, se entrar no MDB, terá que esperar meses para saber se será o candidato do partido, ou se o presidente Michel Temer concorrerá à reeleição. Na próxima semana, ele iniciará conversas com quatro legendas menores para avaliar suas chances. Poderia entrar em campanha mais cedo, mas dificilmente teria uma estrutura sólida como a oferecida pelos emedebistas.

Espere sentado Meirelles calcula que Temer poderá adiar até agosto a definição no MDB. Alvo de dois inquéritos no Supremo Tribunal Federal, o presidente indicou ao ministro que sua prioridade é se defender do cerco judicial, e que o controle do partido o ajuda a se proteger.

Cartas na mesa Ao procurar outras legendas, o objetivo de Meirelles é estudar mais opções antes de decidir o que fazer. Ele tem até 7 de abril para deixar o governo e se filiar a um partido se quiser disputar as eleições.

Ficou tarde O PRB é uma das siglas que o ministro deverá abordar. O partido controlado pela Igreja Universal do Reino de Deus chegou a oferecer espaço a Meirelles meses atrás, mas as conversas não foram longe. A sensação dos bispos hoje é que o tempo de Meirelles passou.

Carregando O PSDB lança nos próximos dias um aplicativo para troca de mensagens e mobilização da militância na campanha presidencial de Geraldo Alckmin. Foi batizado como Talckmin.

Em nome dela Parlamentares do PSOL vão se reunir na segunda (19) com o interventor federal no Rio, general Walter Braga Netto. Levarão propostas que a vereadora Marielle Franco apresentou para a segurança pública antes de seu assassinato.

Apurar primeiro Para integrantes da cúpula das Forças Armadas, a hipótese de que os assassinos quiseram pôr em xeque a intervenção não passa de um palpite.

Agora vai O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, vai liberar para a pauta do plenário a ação que restringe o alcance do foro especial logo depois do feriado da Semana Santa.

Quero pensar Toffoli pediu vista da ação em novembro, quando o seu julgamento estava quase concluído. A sessão foi interrompida com placar de 8 votos a 0 a favor de restrições ao foro para deputados federais e senadores.

Minha turma Na sexta-feira (16), o presidenciável Ciro Gomes (PDT) se reuniu com 20 economistas para discutir seu programa de governo. O ex-presidente do BNDES Carlos Lessa e o ex-diretor do banco Darc Costa se juntaram ao grupo.

Plano B Com dúvidas sobre a viabilidade do ex-prefeito Luiz Marinho como candidato a governador de São Paulo, setores do PT voltaram a defender o nome do ex-prefeito Fernando Haddad para a corrida ao Palácio dos Bandeirantes.

Arranjo ideal A pré-candidatura do ex-deputado Jilmar Tatto a uma das duas vagas em jogo no Senado incomoda uma ala do PT paulista. Os descontentes preferem que o vereador Eduardo Suplicy seja o único candidato e o segundo posto na chapa seja usado nas negociações de alianças com outros partidos.

Risco de imagem Petistas dizem que Tatto, que foi secretário de Transportes da capital na gestão de Haddad, associará o partido a marcas negativas como radares de trânsito e ciclofaixas mal construídas.

Com crachá O ex-ministro da Cultura Marcelo Calero oficializou a entrada no movimento Agora!, do qual Luciano Huck faz parte. Será candidato nas eleições deste ano, mas ainda não definiu o cargo que disputará nem a sigla à qual se filiará.

TIROTEIO

A Lava Jato iluminou os bastidores da política brasileira até aqui, mas o futuro vai depender das escolhas que forem feitas nas urnas neste ano.

DO SENADOR RANDOLFE RODRIGUES (REDE-AP), sobre o impacto das investigações da Lava Jato, que completou quatro anos neste sábado (17).

CONTRAPONTO

Seleção natural

Na última segunda (12), tucanos de várias cidades foram ao ato em que o prefeito de São Paulo, João Doria, se inscreveu nas prévias do PSDB paulista. No mesmo dia, ele confirmou sua pré-candidatura ao governo do estado.

Durante o evento, o secretário-geral do diretório da sigla em São Paulo, Cesar Gontijo, fez um observação:

— Vejo aqui a deputada Bruna, filha do Rubens Furlan, o Marco Vinholi, filho do Geraldo Vinholi, e a Adriana Ramalho, filha do deputado Ramalho, da construção.

Logo em seguida emendou:

— De fato, Darwin tinha razão em relação à evolução da espécie. Os filhos superaram os pais! — brincou.

RICARDO BALTHAZAR (interino), com THAIS ARBEX e JULIA CHAIB