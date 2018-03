Órgãos de controle interno se opõem a novas normas do TCU para leniência

Nem vem Órgãos de controle interno do governo federal se opuseram às novas normas propostas pelo Tribunal de Contas da União para fiscalizar as negociações de acordos de leniência com empresas sob investigação.

Aqui não O que mais os preocupa é a ideia de que fiscais acompanhariam cada etapa das negociações. Hoje, o TCU analisa os acordos sem interferir em fases preliminares. As novas normas ainda estão em discussão.

Leia a íntegra do Painel aqui.