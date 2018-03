Assassinato de Marielle faz Rodrigo Maia retomar críticas à intervenção no Rio

Primeira pedra O assassinato da vereadora Marielle Franco levou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), a reforçar as críticas que tem feito ao governo Michel Temer (MDB) desde o início da intervenção na segurança pública do Rio. Em conversas com aliados, o deputado apontou o crime como resultado da falta de planejamento da operação e voltou a criticar a maneira açodada como ela foi deflagrada pelo presidente. Para Maia, Temer agiu por razões políticas, não militares.

Estamos aqui Numa avaliação mais pessimista, Maia e os aliados cogitaram a possibilidade de que o assassinato tenha sido uma ação deliberada de milícias associadas à banda podre da polícia para atingir o governo e lançar dúvidas sobre a intervenção.

Não é bem assim Eleito na quarta (14) para o Conselho da República, o deputado José Carlos Aleluia (DEM-BA) diz que, se o colegiado for consultado por Temer sobre o prosseguimento da ação, defenderá a continuidade da intervenção no Rio e sua ampliação.

Com lupa Maia quer que a Câmara acompanhe as investigações do crime e seja rigorosa na cobrança de punições. Hostilizado na sessão solene convocada em homenagem à vereadora carioca nesta quinta (15), o deputado autorizou a criação de uma comissão a pedido do PSOL.

Peça para entrar Deputados acostumados a ser recebidos a qualquer hora pelo ministro Carlos Marun encontraram nesta semana um aviso na Secretaria de Governo: ninguém mais será atendido sem agenda. Parlamentares reclamam que agora precisam esperar uma semana para marcar reunião.

Contramão Líderes do governo no Congresso disseram a Temer que, ao sugerir o impedimento do ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso, Marun pode ter dado um tiro no pé do governo. Afirmaram que o movimento pode criar solidariedade a Barroso em vez de isolá-lo na corte.

Todos juntos Associações de advogados e de direitos humanos apresentarão petição para que a presidente do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia, julgue as ações que podem revisar a orientação da corte sobre prisões em segunda instância.

Vale o escrito Na interpretação dos advogados, o regimento interno do tribunal obriga o presidente do STF a pautar todas as ações que estiverem prontas para julgamento em plenário.

Não foi para ele As associações lembrarão que uma das ações em discussão, proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil, foi apresentada em 2016, muito antes da condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) –que poderá ser beneficiado se o STF julgá-la agora.

Pode esperar Petistas apostam que a próxima sentença do juiz Sergio Moro, no processo que examina a reforma de empreiteiras no sítio de Atibaia usado por Lula, será mais dura com o ex-presidente do que a do caso sobre o apartamento no Guarujá.

Nosso time Em reunião da bancada do MDB na Câmara na quarta (14), deputados defenderam três opções para a sigla ter candidato a presidente se Temer não disputar a reeleição: os governadores Paulo Hartung (ES) e José Ivo Sartori (RS) e o presidente da Fiesp, Paulo Skaf.

Tente outra Empresas interessadas no acordo que elimina restrições a voos comerciais entre Brasil e EUA dizem que o país dificilmente terá êxito se incluí-lo na barganha com o governo americano para tentar se livrar da sobretaxa imposta ao aço.

Tiro no pé Companhias aéreas brasileiras têm mais a ganhar com o acordo do que suas parceiras americanas, dizem. O tratado foi aprovado no Senado há uma semana. Falta Temer assiná-lo.

TIROTEIO

Henrique Meirelles e Rodrigo Maia só ficarão populares se o povo pobre ficar rico, investir na bolsa e passar a adorar o mercado.

DE BETO ALBUQUERQUE, vice-presidente do PSB, sobre esforços que o ministro da Fazenda e o presidente da Câmara têm feito para popularizarem a imagem.

CONTRAPONTO

As rosas não falam

No dia 8 de março, Marielle Franco (PSOL) subiu à tribuna da Câmara Municipal do Rio para um discurso em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Enquanto ela falava, o vereador Italo Ciba (Avante) se aproximou.

— Não vem me interromper agora, né?

O colega estendeu a mão e lhe entregou uma rosa.

— Homem fazendo homice! Meu Deus do céu! Mas obrigada, Italo — disse, brincando.

E retomou o discurso:

— As rosas da resistência nascem do asfalto. Recebemos rosas, mas vamos estar com punho cerrado também, falando do nosso lugar de vida e resistência.

RICARDO BALTHAZAR (interino), com THAIS ARBEX e JULIA CHAIB