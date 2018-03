Em estreia como presidenciável no palanque, Maia defenderá Bolsa Família

À moda da casa Maia irá a Catolé do Rocha (PB), cidade natal de seu pai, para estrear no papel de presidenciável. Subirá no palanque prometendo que não mexerá no Bolsa Família: “Só para melhorar, para aprimorar. O que estiver falho, conserta. O que estiver bom, melhora”.



Roupa nova Aliados dizem que Maia buscará o mesmo efeito alcançado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) em 1994, quando se lançou candidato pela primeira vez. FHC provou buchada de bode e andou de jegue em sua viagem pelo Nordeste.

