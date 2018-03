Ação conjunta de ministros mais antigos pode vencer resistência de Cármen Lúcia

Você primeiro A impressão entre integrantes do STF é que somente um movimento conjunto dos ministros mais antigos poderia vencer a resistência da presidente do tribunal, Cármen Lúcia, a pautar as ações que discutem as prisões após condenação em segunda instância.

Frente unida Celso de Mello, Marco Aurélio Mello, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli são a favor de mudanças na orientação da corte. Para o grupo, o ministro Edson Fachin deveria insistir com Cármen para que seja julgado o habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Ela avisou Presidente do PT, a senadora Gleisi Hoffmann (PR) diz que só apareceu de surpresa no STF para fazer seu apelo em favor de Lula, há duas semanas, após esperar por alguns dias resposta a um pedido de audiência com a presidente do tribunal e ser ignorada.

