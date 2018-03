Investigação sobre relação de filho de Renan com Odebrecht chega ao STJ

Lá vai flecha Chegou ao STJ (Superior Tribunal de Justiça) nos últimos dias o inquérito aberto para apurar suspeitas de que o governador de Alagoas, Renan Filho (MDB), recebeu propina da Odebrecht na construção do Canal do Sertão Alagoano.

Questão de foro O governador foi atingido pela delação da empreiteira junto com o pai, o senador Renan Calheiros (MDB-AL). O caso estava no STF e foi desmembrado em agosto, porque governadores têm foro especial no STJ. O ministro Francisco Falcão será relator do inquérito sobre Renan Filho.

Leia a íntegra do Painel aqui.