Defesa de Lula pede que TRF-4 informe com antecedência dia que julgará recurso

Aviso prévio A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu ao relator do seu caso no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, João Pedro Gebran Neto, que informe com cinco dias de antecedência a data do julgamento dos recursos do petista pendentes na corte.

Questão de tempo Na petição, os advogados de Lula apontam a “complexidade da ação” e dizem que precisam de tempo para entregar memoriais e se preparar para a sessão, que pode terminar com a assinatura da ordem de prisão do ex-presidente.

