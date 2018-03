Olho no mapa Um dirigente do PSB que acompanha as alianças costuradas pela sigla nos estados avalia que Ciro Gomes é o presidenciável com maiores chances de conquistar seu apoio.

Grão em grão Ciro tem mais simpatia no Nordeste, diz o socialista. O governador Geraldo Alckmin (PSDB) tem preferência em São Paulo, onde seu vice, Márcio França, será o candidato do PSB, mas não em Minas Gerais.

