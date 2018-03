Montagem de consórcio de Belo Monte opôs Delfim e grandes empreiteiras

A casa é sua Bem relacionado com os donos das grandes empreiteiras desde a época em que dirigiu a economia do país, na ditadura militar, o ex-ministro Delfim Netto continuou frequentando as empresas para discutir política e economia com seus acionistas até recentemente.

Troca de lado A disputa pela usina de Belo Monte opôs Delfim e os barões do setor. Ao montar o consórcio vencedor do leilão, formado por empresas menores, ele contrariou interesses das grandes construtoras, que depois foram chamadas a pagar pelos serviços de Delfim ao consórcio.

Questão de foro A delação do ex-diretor da Andrade Gutierrez que revelou o envolvimento de Delfim com o leilão é de 2016, mas demorou para produzir consequências porque estava anexada a um inquérito do Supremo Tribunal Federal e só chegou a Curitiba neste ano.

Leia a íntegra do Painel aqui.