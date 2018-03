Partidos alinhados a Rodrigo Maia dão até junho para ele mostrar viabilidade

Prazo de validade Líderes dos partidos que se alinharam com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), no lançamento de sua candidatura nesta quinta (8) indicaram o início de junho como limite para que ele se mostre competitivo.

Número mágico A expectativa dessas siglas (PP, PR, PRB e Solidariedade) é que Maia alcance dois dígitos nas pesquisas eleitorais até lá. Ele hoje aparece com 1%. O acordo com Maia prevê a indicação do vice da chapa democrata e do próximo presidente da Câmara, em 2019.

Plano B Se Maia não decolar, o bloco entrará na caravana do governador Geraldo Alckmin (PSDB), dizem os líderes dessas legendas.

