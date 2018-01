Ao falar sobre política na TV, Huck reanima os entusiastas de sua candidatura no mercado

Palavras mágicas A aparição de Luciano Huck no programa do Faustão, uma das maiores audiências da TV aberta, voltou a empolgar setores do empresariado que já tinham desistido de sua candidatura. O apresentador falou de política e voltou a dizer que, “neste momento”, não pensa em disputar o Planalto.

Brasil profundo O simples fato de falar em um programa popular sobre as especulações em torno de seu nome muda o patamar da articulação de Huck. Até domingo (7), o cidadão que não lê jornais nem internet e só se informa pela TV não sabia que ele estava entre os presidenciáveis. Agora sabe.

Avant-première O próprio apresentador ressaltou esse aspecto durante sua conversa com Fausto Silva. Foi o dono do “Domingão” quem o citou como presidenciável. “Eu nunca falei disso na televisão”, Huck respondeu.

Luciano Huck

