‘É com orgulho que o PSL recebe Jair Bolsonaro’ diz termo assinado pelo pré-candidato ao Planalto

O deputado Jair Bolsonaro e o presidente do PSL, Luciano Bivar, assinaram um termo no qual afirmam que “estão juntos em defesa do projeto que irá mudar o Brasil a partir do próximo ano”.

“É com muito orgulho que o PSL recebe o deputado Jair Bolsonaro e sua pré-candidatura à Presidência”, diz o texto. O documento não menciona a palavra “filiação”. No ano passado, Bolsonaro firmou compromisso semelhante com o Patriota. Ele desistiu da sigla após o presidente da legenda se recusar a entregar ao presidenciável o controle do partido.

O termo entre o PSL e o Bolsonaro foi assinado nesta sexta. Como noticiou o Painel, o deputado foi ao encontro com o objetivo de fechar sua migração.