Temer aposta no resgate da confiança na classe política e diz que tempo de TV será crucial em 2018

Ano novo… O presidente Michel Temer, que amarga a pior avaliação de um inquilino do Planalto desde a redemocratização, mostra-se um otimista. Afirma que aposta em uma reconciliação dos políticos com o povo em 2018.

… vida nova “Tenho quase absoluta convicção de que o próximo Congresso, os próximos dirigentes do país, ajudarão a resgatar a confiança na classe política”, diz Temer.

Veja imagens de Michel Temer em 2017

Alma do negócio Sem contribuição de empresas, avalia o emedebista, a TV será a principal arma da campanha. Ao apostar suas fichas nesse flanco, o presidente valoriza o principal ativo do MDB para firmar alianças. Sua sigla tem o maior tempo de propaganda do país.

Leia a íntegra do Painel aqui.