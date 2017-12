Após decisão de Cármen Lúcia sobre indulto políticos dizem que STF ‘joga para a plateia’

Sem consenso A decisão da presidente do STF, Cármen Lúcia, de suspender trechos do decreto de indulto natalino do presidente Michel Temer foi criticada, por motivos diversos, entre políticos e especialistas. Congressistas dizem que ela é a prova de que o Supremo “está jogando para a plateia”.

Nem lá nem cá Bruno Shimizu, diretor do IBCCrim (Instituto Brasileiro de Ciências Criminais), diz que a ordem de Cármen Lúcia é “claramente política”. “A ministra prejudica de 150 mil a 200 mil pobres que estão presos por crimes sem violência ou grave ameaça”, afirma.

Zarolho “O que está dito nesta decisão é que o Brasil quer manter preso o negro, o pobre e o periférico”, avalia Shimizu. Ele critica o foco da discussão sobre o indulto na Lava Jato.”É desconsiderar o sistema, hoje com mais de 700 mil presos” –cerca de 50 por corrupção.

