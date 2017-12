Advogados dizem que Maluf é o único preso com 86 anos no sistema carcerário do DF

Dependente Na tentativa de conseguir a prisão domiciliar, advogados do deputado Paulo Maluf (PP-SP) disseram ao juiz da vara de execuções penais que avalia o caso que, sem o auxílio dos companheiros de cela, ele não se levanta da cama nem do vaso sanitário.

A trajetória de Paulo Maluf

Singular Maluf usa fraldas, tem uma doença degenerativa na coluna e câncer na próstata. Segundo seus defensores, o parlamentar é o único preso de 86 anos no sistema carcerário do DF.

Grão de areia Os dados mais recentes do Ministério da Justiça mostram que havia apenas 230 presos com mais de 70 anos de idade em todo o país em 2015. Entre as mulheres, eram somente 18.

