Como Alckmin nÃ£o se move, Maconi Perillo e Tasso Jereissati decidem dar gÃ¡s em campanha pelo PSDB

Mexa-se Se o governador Geraldo Alckmin (SP) continuar esperando que a presidência do PSDB caia em seu colo, corre o risco de deixar de ser opção para a sigla. Como ele não se move, Tasso Jereissati (CE) e Marconi Perillo (GO) decidiram dar um gás em suas campanhas.

Bloco na rua Alckmin (PSDB) embarca neste fim de semana para Pernambuco com programação de candidato a presidente –da República. Terá conversa com Renata Campos, viúva do ex-governador Eduardo Campos.

Sola de sapato Ciceroneado por Bruno Araújo (PSDB-PE), o paulista participará de um encontro com o PSDB local. Na segunda (20), fará palestra para empresários.

