Dois coelhos O presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI), indicou o deputado Alexandre Baldy (GO) para a chefia do Ministério das Cidades. Baldy vai se filiar ao PP no dia 25 e é próximo a Rodrigo Maia (DEM-RJ). O presidente Michel Temer avalia o nome.

Governo Temer

