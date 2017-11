Ministro dos Transportes do governo FHC Ã© cotado para substituir Imbassahy na Secretaria de Governo

Façam as apostas O nome do ex-ministro de Transportes João Henrique de Almeida Sousa, hoje na presidência do Conselho Nacional do Sesi, começou a circular como possível substituto de Antonio Imbassahy (PSDB) na Secretaria de Governo. Ele é da executiva do PMDB e foi deputado pelo Piauí.

Resta um As mudanças no primeiro escalão do governo devem ficar restritas às pastas de tucanos. O chanceler Aloysio Nunes (Relações Exteriores) não deve entrar na reforma –com o consenso e o aval da base aliada.

Compartilhar

Google+

Whatsapp X

Margem de erro Vice-líder do governo, Beto Mansur (PRB-SP) levará a Michel Temer no domingo (19) uma planilha com os votos que cada partido deve entregar na reforma da Previdência. Aliados dizem que, sem garantir no mínimo 315 votos na Câmara, não dá para colocar a proposta no plenário.

Leia a íntegra do Painel aqui.