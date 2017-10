Dirigentes do PT veem líder dos sem teto Boulos com potencial como sucessor de Lula na esquerda

O aprendiz Dirigentes do PT detectaram sinais de que Guilherme Boulos, o líder do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto), está se preparando para ocupar o lugar do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva quando ele sair de cena. Boulos tem deixado claro que não pretende disputar a próxima eleição presidencial se Lula estiver no páreo, mas a avaliação na cúpula petista é que não existem hoje no partido sucessores que vistam tão bem como Boulos o figurino de líder de massas.

Sem horizonte Nas discussões internas, dirigentes petistas dizem que tanto a senadora Gleisi Hoffmann (PR), presidente nacional do partido, como Lindbergh Farias (RJ), líder no Senado, poderiam pegar o bastão, mas lembram que eles não são unanimidade no PT e enfrentam problemas na Justiça.

Capitalização O projeto Boulos é de longo prazo. Mesmo que Lula seja impedido pelos tribunais de disputar a eleição de 2018, petistas não veem o líder do MTST como opção imediata. Nesse cenário, acham que ele poderia entrar na corrida presidencial como candidato do PSOL, como já se cogita na sigla.

O lugar dele Lula pretende intercalar nos próximos meses caravanas de longa duração com viagens curtas a regiões onde seu eleitorado parece consolidado, como a Baixada Fluminense. O PT quer que o ex-presidente passe primeiro nos lugares onde tem prestígio e depois invista nos que exibem forte resistência a seu nome.

No tranco O PSD quer organizar viagens para apresentar o ministro Henrique Meirelles (Fazenda) às principais bases eleitorais do partido. O Amazonas e os dois Estados governados pela sigla, Rio Grande do Norte e Santa Catarina, são apontados como destinos preferenciais.

Aquecimento Os dirigentes do PSD reconhecem que hoje, nos maiores partidos, o tucano Geraldo Alckmin é o nome mais forte para assumir o lugar de candidato da centro-direita nas próximas eleições. Mas acham que o governador paulista pode escorregar daqui até abril.

Não pega Pessoas próximas a Meirelles veem com ceticismo a iniciativa do PSD. Dizem que a definição da agenda do ministro é sempre complicada e que ele costuma resistir à inclusão de compromissos de última hora.

Tiro no pé Em mensagem aos colegas de partido, Marcos Pestana (PSDB-MG), lamentou a divulgação de pesquisa interna que expõe a perda de confiança do eleitorado nos tucanos. “Qual objetivo? Reorientar a estratégia do partido ou aprofundar nossa autofagia pública?”

Pense duas vezes Presidente interino do PSDB, o senador Tasso Jereissati (CE) pediu a Ricardo Ferraço (ES) que reavalie a decisão de se licenciar do Senado em protesto contra a permanência de Aécio Neves (MG) na Casa.



Não me abandone Tasso disse esperar que Ferraço continue “no front” e argumentou que, como um dos principais apoiadores de sua candidatura à presidência do PSDB, o senador não deveria abandonar o barco agora.

Prazo vencido O ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, cobrará explicações do governo para a demora em leiloar um terminal no porto de Santos que o grupo Rodrimar seguiu explorando mesmo após o fim do contrato, há três anos.

Na mira O grupo empresarial explora a área desde 1988. Neste ano, passou a ser investigado sob suspeita de favorecimento pelo presidente Michel Temer (PMDB).

Quase lá O Senado e a Câmara já se manifestaram na ação que pede ao Supremo Tribunal Federal a revisão do entendimento de que prisões devem ser cumpridas após condenação em segunda instância. Para que o caso possa entrar em pauta, falta o Ministério Público opinar.

TIROTEIO

Enquanto não começarmos a remar para o mesmo lado, continuaremos todos batendo com os remos uns nas cabeças dos outros.

DO DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA (PSDB-SP), lamentando as disputas entre os tucanos sobre os rumos do partido, o governo Temer e as próximas eleições.

CONTRAPONTO

Pelo bem da nação

A reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado, na quarta (25), foi reservada para um debate sobre o êxodo de cientistas brasileiros para outros países, com a participação de quatro especialistas convidados.

O presidente da comissão, Cristovam Buarque (PPS-DF) passou a palavra ao primeiro, Tadao Takahashi:

— Não quero limitar o tempo. Mas ali temos um relógio que marca o que a gente determina e toca sozinho. Quinze minutos seria bom?

— Quinze minutos está ótimo.

— Mas não se preocupe, porque, se passar, nós não vamos forçar sua emigração! — brincou o senador.