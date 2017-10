Lewandowski rejeita pedido de investigação sobre suposto esquema de compra de decisões no STJ

Para o saco O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, rejeitou o pedido de abertura de investigação preliminar feito pela PGR sobre o suposto esquema montado pela JBS para tentar comprar decisões no STJ por meio da advogada Renata Araújo, filha da desembargadora Maria do Carmo Cardoso.

Quero saber A solicitação de investigação foi feita por Raquel Dodge após a presidente do STJ, Laurita Vaz, pedir que o caso fosse esclarecido. Três ministros da corte foram citados em mensagens da advogada. O caso foi publicado pela “Veja”.

Leia a íntegra do Painel aqui.