Susana Vieira recusa foto com deputado durante protesto de artistas na CÃ¢mara

Durante ato de artistas no Congresso contra o decreto que extingue a Renca, nesta terça (12), o líder do PR, deputado José Rocha (BA), tentava a todo custo tirar uma foto ao lado de Susana Vieira. O assessor do parlamentar se aproximou da atriz:

— Susana, tira uma foto aqui com o líder?

— Que líder? Do PSOL, da Rede?

— Não, o líder do PR, mas o PR é tranquilo…

— Querido, aqui não tem ninguém tranquilo, não. Só o Temer, que parece tomar um Frontal maravilhoso!

Leia a íntegra da coluna aqui.