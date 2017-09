Defesa de Temer vai pedir fim do sigilo da conversa entre Joesley e advogado da JBS na tribuna do STF

Palanque A defesa de Temer vai usar a tribuna do STF (Supremo Tribunal Federal), durante o julgamento da suspeição do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, nesta quarta-feira (13), para pressionar o ministro Edson Fachin a liberar o áudio da conversa entre Joesley Batista, dono do grupo J&F, e o diretor jurídico da JBS, Francisco de Assis e Silva.

Revele-se Os advogados de Temer vão pedir acesso aos sete arquivos de áudio recuperados de gravadores usados por Joesley. A defesa do presidente se agarra à tese de que nos áudios sob sigilo estariam detalhes comprometedores da atuação da PGR na delação da JBS.

