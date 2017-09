Na telinha O PT vai usar sua propaganda partidária desta quarta (13) para reforçar a defesa do ex-presidente Lula, acossado por várias denúncias. A peça será veiculada no mesmo dia em que o petista prestará novo depoimento ao juiz Sergio Moro. A caravana pelo Nordeste é a atração principal do filme.

