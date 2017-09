IndisposiÃ§Ã£o de STF com Rodrigo Janot nunca foi tÃ£o grande, dizem integrantes do tribunal

Perto do fim Integrantes do Supremo avaliam que dificilmente Rodrigo Janot será afastado pela corte dos casos que envolvem o presidente Michel Temer. Ainda assim, o chefe do MPF deve se preparar para ouvir uma série de críticas à sua atuação no julgamento desta quarta (13). Membros do tribunal afirmam que nunca antes o juízo sobre o trabalho de Janot foi tão ruim. Se o procurador-geral fica, dizem, é porque o tempo que lhe resta é tão pequeno que não vale o desgaste de impedi-lo.

Santo de casa O diretor jurídico da JBS, Francisco de Assis, disse a pessoas próximas que armazenou mensagens trocadas com a ex-sócia de Gilmar Mendes no IDP (Instituto Brasiliense de Direito Público). Hoje ele é delator. Os textos não foram entregues à PGR. Assis disse que não havia indício de crime.

Jogada casada A ida de Marcello Miller para o Trench Rossi Watanabe foi o que levou a J&F a firmar acordo de leniência com a banca. Esta é a conclusão da apuração interna feita pelo escritório. Integrantes da firma sustentam que ela foi usada por Miller e por Esther Flesch, ex-sócia do escritório, para maquiar acerto prévio entre eles e a JBS.

Nada consta O contrato proposto por Flesch à J&F por e-mail não estava nos livros da banca. Em caráter “personalíssimo”, ele sugere a portabilidade da remuneração caso ela mudasse de firma.

Nada consta 2 Em nota, Flesch disse que o texto era uma minuta e que a versão final, assinada pelo Trench, ficou muito diferente da sugerida inicialmente.

Cordão sanitário Temendo a convocação dos ex-presidentes Lula e Dilma à CPI da JBS, o PT planejou um revide. Se houver ofensiva, vão apresentar requerimentos pedindo explicações a ministros de Michel Temer.



Não é para tanto Apesar da declarada trégua com o governo Temer, dos quatro deputados indicados pelo PSDB para compor a CPMI da JBS, três votaram a favor da denúncia contra o presidente.

Ponta da língua O governo vai se apoiar na fragilidade da delação da J&F de Joesley Batista para rebater a afirmação da PF de que Michel Temer tinha poder de decisão em “quadrilhão” do PMDB. Diz que o relatório perde força ao citá-lo como destinatário da mala entregue a Rodrigo Rocha Loures, como sustenta o empresário.

Na telinha O PT vai usar sua propaganda partidária desta quarta (13) para reforçar a defesa do ex-presidente Lula, acossado por várias denúncias. A peça será veiculada no mesmo dia em que o petista prestará novo depoimento ao juiz Sergio Moro. A caravana pelo Nordeste é a atração principal do filme.

Logo atrás Após o governador Geraldo Alckmin receber os deputados estaduais do PSDB para um jantar nesta segunda (11), o prefeito João Doria, também presidenciável, fará um encontro semelhante na quinta (14).

Sujou A bancada do PT na Câmara de SP apresenta nesta terça (12) uma ação popular e uma representação ao Tribunal de Contas contra a prefeitura. Diz que há omissão em relação a fraudes denunciadas no Cidade Limpa.

Vira o disco Temer vai receber líderes da base na manhã desta terça (12). Quer ouvi-los sobre reforma da Previdência e Refis. Aliados já avisaram que, se o governo realmente quiser aprovar novas regras para a aposentadoria, terá que mudar sua estratégia de comunicação.

Os russos Críticos da primeira leva de propagandas, os parlamentares dizem que o governo precisa ouvi-los para fazer um projeto compatível com o desejo da população.

Visita à Folha Roberto Waack, presidente da Fundação Renova, visitou a Folha nesta segunda-feira (11), a convite do jornal, onde foi recebido em almoço.

TIROTEIO

Ao ver Joesley com o terço nas mãos, torci para que ele estivesse rezando pelo Brasil e pedindo perdão pelos prejuízos que causou à nação.

DO DEPUTADO CARLOS MARUN (PMDB-MS), sobre a suspensão da delação da JBS e a prisão do empresário Joesley Batista, acusado de omitir informações.

CONTRAPONTO

Foi para o espaço

Em setembro de 2011, Joesley Batista foi convidado a falar no Congresso Paulista de Jovens Empreendedores da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo). Após a palestra, respondeu perguntas.

Um dos jovens quis saber qual foi a decisão mais difícil de sua vida. Depois de brincar que o melhor negócio que fez foi parar de fumar, Joesley continuou:

— Empresarialmente, não tem. O dia que você começa a tomar decisão difícil é porque está no caminho errado.

E emendou:

— Vou no óbvio. Não tem tecnologia da Nasa para tocar os negócios!