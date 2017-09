Com revés de Joesley, Temer tetará reverter derrota em ação contra o empresário por calúnia

Vejo brechas Os advogados do presidente Michel Temer acreditam que, com a reviravolta na delação da J&F, podem reverter na Justiça a derrota do presidente em ação contra Joesley Batista por calúnia e difamação.

O jogo virou Em junho, um juiz rejeitou a demanda de Temer, que recorreu. Ato seguinte, em resposta elaborada por sua defesa, Joesley se fiou em seu acordo para criticar a ofensiva.

O jogo virou 2 O empresário disse que o presidente usava a queixa-crime para intimidá-lo pois estava inconformado “com os termos do acordo de colaboração”.

Deixe-me O relator da Lava Jato no Supremo, ministro Edson Fachin, ficou mais calado e reflexivo nas horas que antecederam os pedidos de prisão de Joesley Batista, Ricardo Saud e Marcello Miller, no fim da noite de sexta (8).

