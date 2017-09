Nada mudou Aliados de Janot dizem que o debate sobre o cancelamento dos benefícios concedidos aos delatores da JBS não alterou o cronograma da PGR. Trabalham para concluir a denúncia contra Temer e do que chamam de quadrilhão do PMDB na Câmara e no Senado.

A jato O impasse do autogrampo da JBS deve ter desfecho na PGR até esta sexta (8).

Leia a íntegra da coluna aqui.