Aliados de Palocci veem ‘desespero’ em depoimento do ex-ministro; PT quer expulsÃ¡-lo

Tá no lucro Embora o discurso oficial do PT seja o de que o partido não faz “caça às bruxas” com os seus filiados, integrantes da cúpula da sigla têm defendido a expulsão de Antonio Palocci.

Última tacada Até aliados de Palocci dizem ter visto sintomas claros de desespero nas revelações feitas por ele ao juiz Sergio Moro, nesta quarta-feira (6). Mesmo sem garantia de que fechará delação, o ex-ministro admitiu crimes e implodiu a defesa do ex-presidente Lula.

