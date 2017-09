Fala de Doria escancara disputa com Alckmin no PSDB; siglas de peso se colocam a favor do prefeito

Campal Aliados do governador Geraldo Alckmin dizem que o prefeito João Doria assumiu que quer ser candidato ao Planalto ao afirmar que caberá “ao povo” decidir quem representará o PSDB na disputa. O primeiro tem a preferência do tucanato. O segundo atraiu legendas poderosas para sua órbita.

Estão comigo Dirigentes do PMDB, do PSD e de partidos do centrão já dizem abertamente que veem Doria com mais chances de êxito em uma eventual disputa à Presidência em 2018. Alckmin teria o PSB, o PV e o PPS.

Dia após o outro Acusado de cobrar propinas no Paraná, o chefe da Casa Civil do governador Beto Richa, Valdir Rossoni (PSDB), fez campanha pela saída de Aécio Neves da presidência do partido logo que surgiram as acusações contra o mineiro.

Deu ruim A denúncia acabou com os planos de Rossoni para 2018. Ele estava em contato com o ex-senador Osmar Dias para ser seu candidato a vice ao governo do PR.

Deu ruim 2 O PSDB de Pernambuco abriu procedimento contra o prefeito de Ouricuri, que discursou ao lado de Lula na quinta-feira (31).

